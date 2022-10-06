Глава страны рассказал, что для решения энергетического кризиса нации следует сплотиться.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что если стране удастся достичь плана по сокращению потребления энергии на 10%, то в этом случае она сможет успешно пережить холодный сезон. Соответствующей информацией глава государства поделился в ходе выступления на мероприятии, организованном местным инвестиционным банком Bpifrance для предпринимателей.

Если вся нация сможет выполнить эту задачу, которая является исключительно добровольной – не нужно закона и всех этих сложностей, если мы все мобилизуемся, даже при худшем сценарии мы сможем пережить зиму. Эмманюэль Макрон, президент РФ

Политик добавил, что добиться такого результата можно даже при условии полного отсутствия поставок российского газа.

Белый дом: Макрон нанесет государственный визит в США 1 декабря.

Фото и видео: YouTube / Bpifrance