Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне

Франция отозвала посла в Турции для консультации после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эммануэле Макроне. Об этом сообщает телеканал BFM.
Напомним, что Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику. Резкие слова прозвучали в ответ на предложение Макрона защитить светские ценности страны от радикального исламизма.
В Елисейском дворце отметили, что слова Эрдогана неприемлемы, грубы и возмутительны.
Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс.
цитата из сообщения Елисейского дворца
Во Франции политический курс Эрдогана назвали опасным со всех сторон.
Ранее Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции.
Видео: YouTube / FRANCE 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все