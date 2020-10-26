Франция отозвала посла в Турции после слов Эрдогана о Макроне

В Елисейском дворце отметили, что слова Эрдогана неприемлемы.

Франция отозвала посла в Турции для консультации после слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эммануэле Макроне. Об этом сообщает телеканал BFM.

Напомним, что Эрдоган посоветовал Макрону проверить психику. Резкие слова прозвучали в ответ на предложение Макрона защитить светские ценности страны от радикального исламизма.

В Елисейском дворце отметили, что слова Эрдогана неприемлемы, грубы и возмутительны.

Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс. цитата из сообщения Елисейского дворца

Во Франции политический курс Эрдогана назвали опасным со всех сторон.

Ранее Марин Ле Пен призвала к войне с исламизмом во Франции.

Видео: YouTube / FRANCE 24