Эксперты выделили три приоритетных направления для Парижа.

Франция назвала основные приоритеты своего председательства в Совбезе ООН. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местное постпредседательство. Специалисты рассказали, что с 1 июня Франция на посту сменяет Эстонию. Приоритетом Парижа станут проблемы в Африке, ситуация с Ираном и вопрос беженцев и детей в странах с вооруженными конфликтами.

Французы пояснили, что стремятся достичь безопасной обстановки в Африке. Для этого они готовы организовать ряд миротворческих операций. В частности речь идет о МИНУСМЕ (данная миссия занимается стабилизацией ситуации в Мали). Относительно сирийского вопроса ООН проведет три регулярных заседания для урегулирования кризисов безопасности и нераспространения.

Заседание по СВПД будет чрезвычайно важным, потому что американцы выступают за продление оружейного эмбарго против Ирана, которое истекает в октябре французское постпредседательство в Совбезе ООН

Старший аналитик центра International Crisis Group Ашиш Прадхан считает, что ООН "увидит много шума на эту тему" в ближайшее время.

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию.

Видео: Youtube/ Организация Объединенных Наций