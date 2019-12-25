США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

Заказчиком, якобы, выступило непризнанное ООН правительство во главе с Халифой Хафтаром.

Гостепартамент США обвинил Россию в поставке "контрафактной" ливийской валюты. Поставку в размере $1,1 млрд 26 мая перехватило правительство Мальты, сообщается на сайте американского ведомства.

По данным госдепа заказчиком валюты выступила "нелегитимная параллельная организация", а исполнителем выступил российский Гознак. В США отметили, что единственный признаный ЦБ Ливии находится в Триполи, и он не имеет к этим деньгам никакого отношения.

Этот инцидент вновь подчеркивает необходимость для России прекратить ее дестабилизирующие действия в Ливии

Гостепартамент США

На сайте Гознака сообщается, что организация официально занимается печатью иностранной валюты на заказ. Для Ливии РФ печатает наличные с 2016 года. Договор заключен с правительством во главе с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. Отметим, что он выступает против правительство национального согласия (ПНС), заседающего в Триполи.