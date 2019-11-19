Власти стран выразили свои мнения перед встречей глав МИД в Чехии.

Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам. Власти двух стран считают, что жители РФ имеют право получить документ, если они не связаны с правительством. Об этом сообщили на портале Bloomberg.

Позиции стран представлены в документе, который подготовили для встречи глав МИД в Чехии.

Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений. Bloomberg

Ранее на Piter.tv: Финляндия замедлила выдачу виз россиянам.

Фото: YouTube / Élysée