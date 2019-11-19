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Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам
Сегодня, 19:51
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Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам

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Власти стран выразили свои мнения перед встречей глав МИД в Чехии.

Франция и Германия не поддержали инициативу полного запрета выдачи виз россиянам. Власти двух стран считают, что жители РФ имеют право получить документ, если они не связаны с правительством. Об этом сообщили на портале Bloomberg.

Позиции стран представлены в документе, который подготовили для встречи глав МИД в Чехии. 

Понимая обеспокоенность в этом контексте некоторых государств-членов, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта проживания в демократических системах, особенно для будущих поколений.

Bloomberg

Ранее на Piter.tv: Финляндия замедлила выдачу виз россиянам.

Фото: YouTube / Élysée

Теги: евросоюз, мид ес в праге, полный запрет на выдачу виз, россияне и визы, санкции, франция и германия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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