Франция и ФРГ ожидают от Китая давления на Россию по Украине, заявил Макрон

Эмманюэль Макрон рассказал о схожести позиции по Украине с Олафом Шольцем.

Франция и Германия ожидают от Китая давления на Россию по вопросу украинского конфликта. Соответствующее заявление глава государства Эмманюэль Макрон сделал в ходе своей пресс-конференции с журналистами, которую он дал по завершению второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Политик добавил, что также надеется на то, что Пекин окажет воздействие на Москву в сфере ядерного ил химического вооружения и возвращения страны к переговорам с киевским режимом.

Мы обменялись мнениями с канцлером Шольцем по поводу Китая, и у нас общий взгляд: мы хотим максимально вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы остановить конфликт. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон не исключил, что визит Карла III во Францию состоится в начале лета.

Фото и видео: YouTube / Élysée