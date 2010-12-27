Франция: Шимпанзе откусил руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка

Во Франции в одном из зоопарков шимпанзе откусил руку смотрителю.
ЧП произошло в зоопарке Сен-Мартен-ла-Плен. Смотритель на глазах десятков посетителей просунул руку в клетку с шимпанзе, но обезьяна укусила 30-летнего мужчину. В результате у служащего зоопарка откушены 4 пальца и часть руки. На вертолете его доставили в больницу Лиона. Очевидцам ЧП также понадобилась медицинская помощь.
Сообщается, что шимпанзе 23 года. Он родился в этом зоопарке и считался очень мирным и дружелюбным. Этого мужчину он давно знал и у них был установлен хороший контакт. Что послужило толчком для агрессии шимпанзе, неизвестно.
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Фото: pixabay, leprogres.fr
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