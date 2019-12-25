Фотосессии в осенней листве способны вызвать аллергию

Теплая и сырая земля, влажная почва и опавшие листья – идеальная среда для размножения опасных грибков.

Врачи выяснили, что собирание гербариев и фотосессии в осенней листве – не всегда безопасное удовольствие. После этого у многих россиян может начаться аллергия. Об этом сообщило издание News.ru.

Теплая и сырая земля, влажная почва и опавшие листья – идеальная среда для размножения опасных грибков. Как рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логинова, грибок может вредить людям до ноября. Симптомы аллергии – чихание, насморк, высыпания, слезоточивость. Если во время прогулок недомогания становятся регулярными, нужно обратиться к врачу.

Также аллерголог отметила, что с приходом коронавируса, у многих появилась аллергия на антисептики, так как ими пользуются всегда и везде. Медик рекомендовала не злоупотреблять антисептиками и уборкой с использованием химии. Лучше как можно чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения.

Ранее аллерголог рассказала о признаках аллергии на кофе.

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