Фотографии гостей Книжного салона отправятся в космос

Об акции сообщили представители салона-магазина "Живая книга".

В субботу покупатели Книжного салона смогут отправить собственные фотографии в космос. Такой неожиданный интерактив предложил салон-магазин Livebook. В течение дня гости литературного фестиваля смогут приобрести новую книгу единственного автора, выпускаемого "Живой книгой" - Евдокии лучезарновой, получившую название "Космичность удали российской", а в качестве бонуса им представится возможность косвенно побывать на орбите Земли.

Андрей Шиверский рассказал, что акция призвана дать понять гостям города и петербуржцам, что мире нет ничего невозможного, а также, что расширить рамки возможногоможет только сам человек. Как сообщают представители Livebook, снимки будут доставлены на космический корабль благодаря близкому знакомству с настоящим астронавтом Олегом Артемьевым - другом "Живой книги".

Отметим, что Евдокия Лучезарнова является автором более 500 книг. Писательница дает в книгах наставления о том, как добиваться результатов от окружающей действительности путем внутренней гармонизации личности.

Фото и видео: Piter.tv

