Фотофакт: митинг в честь Дня Победы в Выборге

Вчера, 9 мая, на Красной площади в Выборге состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

Выборгский район отметил 73-ю годовщину Великой Победы. Основные торжественные мероприятия прошли в столице района - городе Выборге. Так, на Красной площади состоялся памятный митинг, в котором приняли участие жители города и туристы.

Как сообщает сайт Администрации Выборгского района, на Красную площадь вышли военнослужащие, ветераны, участникки акции "Бессмертный полк". представители Правительства Ленинградской области и администрации района. С поздравительным словом перед собравшимися выступил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Он напомнил выборжцам, что 9 мая объединило миллионы людей, которые вышли на улицы и площади, чтобы отдать дань памяти героям войны.

В этот день, преклоняясь перед павшими и отдавая почести ветеранам Великой Отечественной войны, мы твердо заявляем – никогда и никому не позволим очернить великий подвиг советского народа, не позволим переписать героические страницы истории. Память о беспримерном подвиге соотечественников в годы Великой Отечественной войны будет жить в наших сердцах вечно. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители города воинской славы Выборга и Выборгского района! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

В числе выступивших на митинге оказался и ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке Константин Батищев, представители Русской Православной Церкви и парламентарии. Сразу после митинга на площадь вышли войска Выборгского гарнизона: за их праздничным маршем следили сотни зрителей. А десантная рота разведбатальона 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады ЗВО продемонстрировала показательное выступление по рукопашному бою.

На сайте Администрации МО "Выборгский район" уже появились фотографии с торжественного митинга 9 мая.

Фото: Администрация Выборгского района