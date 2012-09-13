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Фото: самой красивой девочкой России стала школьница из Новосибирска
Сегодня, 13:04
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Butenko
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Фото: самой красивой девочкой России стала школьница из Новосибирска

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В России прошел конкурс "Юная топ-модель России". Победительницей стала Божена Качан из Новосибирска.

Юная модель Божена Качан из Новосибирска стала победительницей конкурса "Юная топ-модель России". Об этом сообщает издание "Светская жизнь Новосибирска". 10-летняя школьница обошла более десятка соперниц из других регионов. Она стала лучшей после дефиле в дизайнерских платьях, конкурса-визитки и патриотического смотра (девочки маршировали по сцене с российским флагом).

О самой Божене Качан известно не так много. Сообщается, что она учится в 5-м классе, увлекается английским языком и игрой на фортепиано, любит музыку и современные танцы.

Фотографию победительницы опубликовало сообщество "Красота Сибири", принадлежащее крупной модельной школе. 

 

Фото: социальные сети

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Категории: Новости России

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