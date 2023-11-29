Фонд президентских грантов и петербургский Центр "Мастер ОК" помогут регионам в трудоустройстве инвалидов

Проект "Работа каждому. Опыт простыми словами", который реализуется Фондом президентских грантов и Центром социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК", стартовал 1 февраля текущего года. Главная его цель – тиражирование практики сопровождаемого трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в трех регионах РФ, где доля работающих граждан этой группы соответствует или ниже общероссийских показателей: Свердловская область – 26%, Красноярский край – 24%, Республика Бурятия – 19%.

В рамках проекта партнерами выступают НКО с богатым опытом работы с целевой аудиторией, включая людей с особенностями ментального развития. Это такие организации, как ОО "Этот мир для тебя" (Железногорск), РОО "Мир для всех" (Норильск), АНО "Я могу! Я есть! Я буду!" (Заречье), РОО "Найдал" (Улан-Удэ).

Эти НКО готовы внедрять передовые технологии и методы работы, вести открытый диалог с бизнесом и органами государственной власти, а также продолжить реализацию программы после окончания грантового финансирования. Руководители организаций уже побывали на стажировке, которая прошла 11-14 июня в Петербурге, получили много теоретической и практической информации от специалистов Центра "Мастер ОК". Теперь очередь специалистов Центра лично посетить региональные НКО, чтобы узнать, как идет работа и применяется полученный опыт на местах.

С 5 по 31 августа делегация Центра "Мастер ОК" посетит Улан-Удэ, Железногорск, Заречный и Норильск, где примет участие в круглом столе с представителями региональных агентств занятости, социальных министерств и комитетов, органами власти, работодателями; выступит на семинаре для специалистов социально ориентированных НКО; увидит, как устроена работа партнеров проекта; встретится с родителями/законными представителями молодых людей с особенностями здоровья.

Расширение проекта на четыре новых города РФ предоставит людям с инвалидностью и их семьям больше возможностей для получения услуг сопровождаемого трудоустройства, улучшения своего материального положения и трудовой интеграции в общество. Благодаря таким проектам наше общество становится более инклюзивным.

Фото: предоставлено Центром "Мастер ОК"