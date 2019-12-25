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Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа
Сегодня, 7:19
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Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала местным журналистам в рамках итоговой пресс-конференции в Брюсселе, созванной по результатам проведения второго дня саммита Евросоюза, количество государств регионального содружества, которые к настоящему моменту полностью или частично отказались от получения российского газа. 

К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК рассказала о числе украинских беженцев в ЕС за время конфликта.

Фото и видео: European Commission

Теги: газ, евросоюз, санкции, урсула фон дер ляйен, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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