Фон дер Ляйен назвала число стран ЕС, отключившихся от российского газа

Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала местным журналистам в рамках итоговой пресс-конференции в Брюсселе, созванной по результатам проведения второго дня саммита Евросоюза, количество государств регионального содружества, которые к настоящему моменту полностью или частично отказались от получения российского газа.

К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Глава ЕК рассказала о числе украинских беженцев в ЕС за время конфликта.

Фото и видео: European Commission