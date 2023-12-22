Флорида объявила об отправке батальона нацгвардии в Техас

Американский штат Флорида направит около тысячи национальных гвардейцев для оказания помощи партнерам в ситуации, происходящей на государственной границе США в Техасе. Соответствующее решение местных властей огласил губернатор штата Рон Десантис, выступая перед журналистами. Член Республиканской партии пояснил, что батальон отправится выполнять задачу в ближайшее время. Дополнительно бойцам помогут добровольцы из так называемой гвардии Флориды.
По его словам, батальон нацгвардейцев отправится в Техас в ближайшее время. Им будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида. По словам политика, эти силы намерены укрепить границу и построить на ней дополнительные заграждения.
Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда.
Рон Десантис, глава Флориды
Рон Десантис объяснил своим сторонниками, что если у Америки не будет своей границы, то страна не может считать суверенной. Он осудил действия администрации президента Джо Байдена по миграционной политике.
Губернатор Оклахомы готов отправить нацгвардию в Техас.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian
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