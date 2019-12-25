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Физики назвали лучшую воду для заваривания чая
Сегодня, 14:46
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Физики назвали лучшую воду для заваривания чая

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Лучше всего выбрать жесткую воду.

Ученые из Швейцарии провели исследование и выяснили, что лучше всего для заваривания чая подходит жесткая вода, потому она образует пленку на поверхности напитка, которая купирует вкус и запах напитка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Во многих регионах мира питьевую воду добывают из скважин, расположенных рядом с отложениями известняка, что придает ей горький привкус. Поэтому такую воду обычно смягчают. Мы обнаружили, что эта процедура вредит вкусу чая, — говорится в исследовании.

Физики также попытались определить, только ли жесткость воды влияет на появление пенки. Однако даже разные характеристики чая не изменили свойства пленки.

Ранее мы писали, что разработан лазер, который поможет узнать о содержимом комнаты через дверной замок.

Фото: pixabay 

Теги: лучшая вода для заваривания чая, швейцарские ученые
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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