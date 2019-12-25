Физики назвали лучшую воду для заваривания чая

Лучше всего выбрать жесткую воду.

Ученые из Швейцарии провели исследование и выяснили, что лучше всего для заваривания чая подходит жесткая вода, потому она образует пленку на поверхности напитка, которая купирует вкус и запах напитка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physics of Fluids.

Во многих регионах мира питьевую воду добывают из скважин, расположенных рядом с отложениями известняка, что придает ей горький привкус. Поэтому такую воду обычно смягчают. Мы обнаружили, что эта процедура вредит вкусу чая, — говорится в исследовании.

Физики также попытались определить, только ли жесткость воды влияет на появление пенки. Однако даже разные характеристики чая не изменили свойства пленки.

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