  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
11 июня, 16:54
544
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Экологи: Финский залив может превратиться в болото

0 0

Виной всему сине-зеленые водоросли, цветение которых спровоцировала аномальная жара в Петербурге.

Финский залив может превратиться в болото. Об этом заявили петербургские экологи, пишет "КП-Санкт-Петербург".

Виной всему сине-зеленые водоросли, цветение которых спровоцировала аномальная жара в городе. Эксперты отметили, что во время их цветения выделяются токсичные вещества, которые приводят к гибели экосистемы залива. В последнее время отдыхающие стали все чаще замечать  дохлую рыбу на берегу Финского залива.

При этом бороться с водорослями практически невозможно, пока в воду сбрасываются органические отходы, такие как удобрения с полей, стоки с животноводческих ферм, канализаций и т.п.

Видео:  ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: гибель экосистемы, финский залив, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии