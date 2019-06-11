Экологи: Финский залив может превратиться в болото

Виной всему сине-зеленые водоросли, цветение которых спровоцировала аномальная жара в Петербурге.

Финский залив может превратиться в болото. Об этом заявили петербургские экологи, пишет "КП-Санкт-Петербург".

Виной всему сине-зеленые водоросли, цветение которых спровоцировала аномальная жара в городе. Эксперты отметили, что во время их цветения выделяются токсичные вещества, которые приводят к гибели экосистемы залива. В последнее время отдыхающие стали все чаще замечать дохлую рыбу на берегу Финского залива.

При этом бороться с водорослями практически невозможно, пока в воду сбрасываются органические отходы, такие как удобрения с полей, стоки с животноводческих ферм, канализаций и т.п.

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