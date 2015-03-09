Финляндия решила построить на границе с Россией забор

Как уточнил представитель финской власти, заграждения установят в зонах повышенного риска.

Финляндия построит забор на границе с Россией. Об этом сообщил сегодня, 1 мая, командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен.

Как уточнил представитель финской власти, заграждения установят в зонах повышенного риска. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии. Военный блок готов найти решение по безопасности стран в период между подачей запросов и официальной ратификацией.

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