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Финляндия решила построить на границе с Россией забор
Сегодня, 19:51
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Финляндия решила построить на границе с Россией забор

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Как уточнил представитель финской власти, заграждения установят в зонах повышенного риска.

Финляндия построит забор на границе с Россией. Об этом сообщил сегодня, 1 мая, командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен.

Как уточнил представитель финской власти, заграждения установят в зонах повышенного риска. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Столтенберг пообещал обеспечить безопасность Швеции и Финляндии. Военный блок готов найти решение по безопасности стран в период между подачей запросов и официальной ратификацией.

Фото: Pixabay

Теги: забор, забор на границе с россией, международные границы, санкции, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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