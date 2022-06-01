Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от российских активов

Финляндия поставит Вооруженным силам Украины боеприпасы за счет доходов, полученных от замороженных российских активов на 90 миллионов евро. Соответствующее заявление официально сделали сотрудники пресс-службы местного министерства по обороне. иностранные чиновники указали общественности, что власти из Хельсинки подписали соглашение с Европейской комиссией о поставках тяжелых боеприпасов на армии киевского режима. Профильное ведомство не раскрыло аудитории содержание, способ и сроки запланированных военных поставок для ВСУ.
Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.
Минобороны Финляндии
Напомним, что в российском министерстве по иностранным делам неоднократно называли заморозку российских финансовых активов в европейском регионе воровством. Дипломаты говорили о том, что коллективный Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но также и на государственные активы нашего государства. Руководитель внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
The Guardian: президент Финляндии пытался отговорить Трампа от сближения с Россией.
Фото: pxhere.com
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