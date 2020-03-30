Финляндия организует эвакуацию граждан из Израиля

Элина Валтонен рассказала о возвращении граждан из еврейского государства.

Финское внешнеполитическое ведомство организует эвакуацию граждан, желающих покинуть Израиль, при этом такая эвакуация будет оплачиваться самостоятельно гражданами европейского государства. Соответствующей информацией с журналистами поделилась глава местного МИД Элина Валтонен.

Хельсинки начинает организовывать эвакуацию из Израиля своих граждан, нуждающихся в помощи, и иностранцев, постоянно проживающих в Финляндии. Эвакуация будет осуществляться в Финляндию или ближайшую безопасную страну, если это возможно. Эвакуируемый оплачивает эвакуацию сам. глава МИД Финляндии

Дополнительно Финляндия проверит финансирование, выделенное Палестине по различным гуманитарным программам. Власти страны хотят убедиться в том, что денежные средства использовались корректно. Такие сведения СМИ предоставил на брифинге министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Финский турист заявил, что санкции почти не повлияли на Петербург.

Фото и видео: X / MFA Finland