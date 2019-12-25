Финский турист заявил, что санкции почти не повлияли на Петербург

По его словам, в кафе и ресторанах "полно народа", в магазинах можно найти "что угодно".

Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Петербург, в беседе с газетой Iltalehti рассказал, что санкции не повлияли на Россию.

За последние 20 лет Перттула успел побывать в России "десятки, если не сотни раз", он долгое время жил в Северной столице, поэтому знает очень многое об этом городе.

По его словам, в кафе и ресторанах "полно народа", в магазинах можно найти "что угодно". Также турист отметил рост цен, при этом упомянув, что зарплаты и пенсии "тоже подняли".

Юха Перттула также заметил, что введенные санкции против России привели к тому, что в стране начали производить товары, которые раньше просто импортировались.

Выезд из России для Перттула прошел спокойно, но у финской таможни были вопросы к туристу из-за купленных в Петербурге топливных брикетов и туалетной бумаги.

В советское время обычно финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот. Юха Перттула, финский турист

С 1 октября Генеральное консульство Финляндии прекратило работу в Петербурге.

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