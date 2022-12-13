Философ Фукуяма назвал территориальное условие вступления Украины в НАТО

Американский аналитик выступил на XV киевском форуме по безопасности

Членство Украины в НАТО реально только в том случае, если Вооруженные силы вернут под собственный контроль Херсонскую и Запорожскую область. Соответствующее заявление в ходе выступления на на XV киевском форуме по безопасности сделал американский философ, профессор и политолог Фрэнсис Фукуяма. Иностранный специалист заявил, что эффективность любых договоренностей с российской стороной будет зависеть от членства Киева в Североатлантическом военном альянсе.

Членство в НАТО станет реальным, если благодаря контрнаступлению Украина вернет регионы на Черноморском побережье. Страх медленной блокировки Крыма может побудить Путина прекратить атаки на Украину. Фрэнсис Фукуяма, эксперт

Фрэнсис Фукуяма считает, что "сомневающимся" следует самим представить, какие краткосрочное соглашение по прекращению огня в регионе может быть. Философ считает, что такой сценарий только даст Москве возможность по перевооружению армии, перестройке сил и возобновлении СВО. Аналитик добавил, что любые мирные переговоры без вступления в НАТО невыгодны для украинских властей, так как по их результатам Россия оставит под своим контролем южное побережье, Донбасс и Крым.

Да, есть еще более глубокая проблема. Пока Владимир Путин у власти, любые "мирные соглашения" просто позволят России переоснастить свои войска для более позднего возобновления войны. Фрэнсис Фукуяма, эксперт

Украинскую армию назвали самой большой в Европе.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian