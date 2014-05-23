Фильмы об истории города показали школьникам в 42 петербургских кинотеатрах

В общей сложности билеты получили 110 тысяч человек.

Во вторник, 24 мая, состоялась киноакция для школьников "Великая история Санкт-Петербурга в большом кино". В 42 городских киноцентрах устроили показы фильмов "Союз спасения" и "Ленинградская симфония", передают в пресс-службе комитета по культуре.

Через школы ученики 7-8-х классов могли бесплатно получить билеты. В ведомстве добавили, что средние классы были выбраны не случайно. Во-первых, у ребят в это время уже заканчивается учебная программа, а ОГЭ и ЕГЭ сдают старшие школьники.

В общей сложности билеты получили 110 тысяч человек.

Ранее мы писали, что один из директоров "Эксмо-АСТ" рассказал об особенностях Книжного салона. Директор департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова рассказала об интересных мероприятиях Книжного салона и книжных трендах.

Фото: pexels

