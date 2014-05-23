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Фильмы об истории города показали школьникам в 42 петербургских кинотеатрах
Вчера, 22:54
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Фильмы об истории города показали школьникам в 42 петербургских кинотеатрах

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В общей сложности билеты получили 110 тысяч человек. 

Во вторник, 24 мая, состоялась киноакция для школьников "Великая история Санкт-Петербурга в большом кино". В 42 городских киноцентрах устроили показы фильмов "Союз спасения" и "Ленинградская симфония", передают в пресс-службе комитета по культуре.

Через школы ученики 7-8-х классов могли бесплатно получить билеты. В ведомстве добавили, что средние классы были выбраны не случайно. Во-первых, у ребят в это время уже заканчивается учебная программа, а ОГЭ и ЕГЭ сдают старшие школьники.

В общей сложности билеты получили 110 тысяч человек. 

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Фото: pexels
 

Теги: день города, кино, кшола, фильмы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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