Фильм "Колдовство: Новый ритуал"

Современный сиквейк фильма про молодых ведьм.

Новый фильм Зои Листер-Джонс расскажет историю Лили, которая переехала вместе с мамой к ее новому мужу. Девочку буллят одноклассники, однако героине удается найти подруг. Старшеклассницы посвящают ее в свое тайное знание – колдовство.

Кинолента является сиквейком одноименного культового хоррора 1996 года, который стал предтечей всех "Зачарованных" в жанре ужасы, фэнтези и драма.

Возрастное ограничение: 16+. В ролях Мишель Монахан, Дэвид Духовны, Кейли Спэни, Зои Луна, Гидеон Адлон, Николас Галицин и другие.

Цена: от 150 рублей

Где: "Невский Cinema", м. Ломоносовская

Фото: КиноПоиск