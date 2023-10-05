Флориан Филиппо указал на недовольство граждан Франции из-за дефицита бюджета.

В Париже назвали безумием продолжение военной помощи киевскому режиму у на фоне острых финансовых проблем во Франции. Соответствующее заявление сделал политический лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в интервью, сделанном для YouTube-канала Dialogue Franco-Russe. Общение с иностранным депутатом организовано ассоциацией Франко-российский диалог.

Французам трудно понять, что в то самое время, когда наблюдается нехватка средств на больницы, помощь аграриям, власти выписывают Зеленскому чек на €3 млрд. Нужно прекратить это безумие. Флориан Филиппо, депутат Франции

Парламентарий подчеркнул, что помощь коллективного Запада не приближает мир а регионе, а только продлевает конфликт, в котором Вооруженные силы Украины проигрывают. Филиппо пояснил, что денежные средства, выделяемые на военную помощь ВСУ, похищаются. Он напомнил участникам мероприятия, что уровень коррупции в этом государстве высок и регулярно в Интернете фиксируются скандалы, связанные с работой местной системы органов власти.

Филиппо: саммит БРИКС в Казани показал, что мир стал многополярным.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Franco-Russe