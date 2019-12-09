Филипп Киркоров представил новый клип "Романы"

В нем артист сыграл роль каталического священника.

Певец Филипп Киркоров выпустил клип на трек "Романы". Ролик вышел 14 февраля на официальном YouTube - канале артиста.

В описании к видео говорится, что "Романы" - это смелая картина о запретах, предрассудках и любви. В клип показана дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником (Киркоров) и обворожительной прихожанкой, роль который сыграла Екатерина Варнава. В этом время семь монахинь всячески стараются помешать прихожанке соблазнить священника.

После выхода клипа артиста обвинили в том, что он своей работой оскорбил чувства верующих, однако многим новый клип певца понравился. Сам Киркоров заявил, что не боится никаких обвинений и сравнил "Романы" с сериалом "Молодой Папа", где главную роль сыграл Джуд Лоу.

Видео: YouTube / Филипп Киркоров

Фото: instagram.com/fkirkorov/