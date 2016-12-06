Раунд! Филипп Киркоров посетил Versus Battle

Народный артист России Филипп Киркоров посетил Versus Battle. Фото с мероприятия с ним выложил в своем инстаграм рэпер T-killah.

Рэпер T-killah опубликовал в своем инстаграм фото-историю со вчерашнего версус-баттла, на которой присутствует народный артист России Филипп Киркоров. На фото Филипп находится возле бара 1703, где проходит версус, видимо в ожидании начала мероприятия. Артист находится на заднем плане - улыбается, одет в свойственный ему эпатажный костюм.

Фото уже вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей. Его называют "царем хайпа". Также, в комментариях под фото присутствуют шутки, на тему того, что Филипп пришел "баттлиться" с Хованским или с Максимом Галкиным.

Хотя сам Филипп в своем инстаграмм ничего про баттл не писал. И более того, выложил историю с фестиваля "Новая волна" в Сочи, и поэтому есть все основания полагать, что фото в истории T-killah фотошоп.

Фото:

instagram.com/t-killah

instagram.com/fkirkorov