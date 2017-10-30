Фильм "Дыши ради нас"

В кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль New British Film Festival, на котором представят значимые новинки кинематографа Великобритании.

Картиной, закрывающей кинофестиваль британского кино во всех городах, станет драма с Энди Гарфилдом (“По соображениям совести”, “Новый человек-паук”) и Клэр Фой, звезда сериалов “Корона” и “Волчья яма”. Фильм под названием “Дыши ради нас” рассказывает о истории любви Дианы и Робина, которую не смогли сломить даже трагические обстоятельства : Робин оказался полностью парализован, но, несмотря на это, влюбленные продолжали жить полной жизнью. Драма основана на реальных событиях.

Начало сеанса: 19.00. Место проведения: кинотеатр “Аврора”.