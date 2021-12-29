Фигуристка Валиева выиграла в короткой программе на командном турнире ОИ-2022

На втором месте США, на третьем - Япония.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла в короткой программе на командном турнире зимних Олимпийских игр, который сейчас проходят в Пекине.

Ученица Этери Тутберидзе дебютировала на ОИ, выиграв короткую программу в командном турнире с результатом 90,18 балла. Благодаря ее победе российская национальная сборная захватила лидерство в соревнованиях, обогнав США и Японию.

Таким образом РФ выходит на первое место в командных соревнованиях с 36 баллами. На второй строчке – сборная Соединенных Штатов (34 балла), замыкает тройку лидеров Япония – 29 баллов.

Ранее лыжник Александр Большунов занял I место в скиатлоне и принес сборной РФ первую золотую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине.

Видео: Youtube/Olympics