Фигуристка Горбачева поблагодарила всех, кто участвовал в ее поисках

Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева в собственном Telegram-канале записала видеообращение. В этом ролике девушка попросила прощения за то, что заставила всех переживать. Спортсменка также поблагодарила участвовавших в ее поисках людях. Она пояснила, что только сейчас начинает понимать, что произошло на самом деле.
Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам.
Алина Горбачева, фигуристка РФ
Подросток считает, что ее поступок совершенно не вписывается в понятие "нормально", так как в тот момент, пока она пыталась разобраться в себе и переживала, то многие соотечественники тратили время и силы на поиски исчезнувшей спортсменки.
Фигуристка из России Самоделкина приняла гражданство Казахстана.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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