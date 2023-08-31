Фигуристка Горбачева поблагодарила всех, кто участвовал в ее поисках

Девушка не считает, что поступило "нормально", пропав из поле зрения родителей.

Победительница первенства России среди юниоров Алина Горбачева в собственном Telegram-канале записала видеообращение. В этом ролике девушка попросила прощения за то, что заставила всех переживать. Спортсменка также поблагодарила участвовавших в ее поисках людях. Она пояснила, что только сейчас начинает понимать, что произошло на самом деле.

Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. Алина Горбачева, фигуристка РФ

Подросток считает, что ее поступок совершенно не вписывается в понятие "нормально", так как в тот момент, пока она пыталась разобраться в себе и переживала, то многие соотечественники тратили время и силы на поиски исчезнувшей спортсменки.

Фигуристка из России Самоделкина приняла гражданство Казахстана.

Фото и видео: Telegram / SHOT