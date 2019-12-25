Выставки продлятся до 13 декабря.

В стенах АРТМУЗЫ в третий раз пройдет Международный фестиваль искусств "Живой Финский залив". Своей целью он ставит упрочить связь культур стран балтийского региона, которые исторически объединены общей акваторией. Ключом к объединению служит искусство.

Часть выставки фестиваля будет посвящена теме "неестественного мира". Мира, в котором мы привыкаем общаться через маску и пользоваться онлайн-эрцазем реальности. Экспозиция объединяет в себе разные формы искусства: живопись, графику, скульптуру.

Фестиваль продлится до 13 декабря 2020. Вход свободный.

Место: Васильевский остров, 13 линия, д. 70

Фото: gulf-of-finland.com