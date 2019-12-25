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Фестиваль искусств "Живой Финский залив"
Сегодня, 11:00
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Фестиваль искусств "Живой Финский залив"

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Выставки продлятся до 13 декабря.

В стенах АРТМУЗЫ в третий раз пройдет Международный фестиваль искусств "Живой Финский залив". Своей целью он ставит упрочить связь культур стран балтийского региона, которые исторически объединены общей акваторией. Ключом к объединению служит искусство. 

Часть выставки фестиваля будет посвящена теме "неестественного мира". Мира, в котором мы привыкаем общаться через маску и пользоваться онлайн-эрцазем реальности. Экспозиция объединяет в себе разные формы искусства: живопись, графику, скульптуру. 

Фестиваль продлится до 13 декабря 2020. Вход свободный. 

Место: Васильевский остров, 13 линия, д. 70

Фото: gulf-of-finland.com

 

Теги: артмуза, живой финский залив, фестиваль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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