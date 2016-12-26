Фестиваль американского кино - AmFest 2017 в Авроре

С 27 сентября по 1 октября в кинотеатре «Аврора» пройдет Amfest - фестиваль независимого американского кино.

Любителям некоммерческого американского кино посвящается: комедия "Бывший парень по соседству", романтическая история об обретении и утрате "Порту", неожиданная полнометражная версия интернет-проекта "просто Сильвио" преобразованная в картину Кентакера Одли и Альберта Бирни "Сильвио" и дебютный фильм режиссера Дэйва МакКэри "Приключения медведя Бригсби". Кроме этого, в рамках фестиваля в Петербурге покажут биографическую работу про прототип всеми известного боксера " Реальный Рокки".

По традиции, на "Амфесте" представят и парочку документальных ркартин: фильм про Игги Попа и кино про титана американского джаза Джона Колтрейна - " Американская Валгалла", "В поисках Колтрейна".

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

Расписание

27 сентября 19:30 - Приключения медведя Бригсби

28 сентября 21:10 - Реальный

29 сентября 20:00 - Сильвио 29 сентября

29 сентября 21:30 - Американская Валгалла

30 сентября 16:30 - В поисках Колтрейна

1 октября 18:20 - Бывший парень по-соседству

1 октября 20:00 - Порту