Фестиваль американского кино - AmFest 2017 в Авроре

Любителям некоммерческого американского кино посвящается: комедия "Бывший парень по соседству", романтическая история об обретении и утрате "Порту", неожиданная полнометражная версия интернет-проекта "просто Сильвио" преобразованная в картину Кентакера Одли и Альберта Бирни "Сильвио" и дебютный фильм режиссера Дэйва МакКэри "Приключения медведя Бригсби". Кроме этого, в рамках фестиваля в Петербурге покажут биографическую работу про прототип всеми известного боксера " Реальный Рокки".
По традиции, на "Амфесте" представят и парочку документальных ркартин: фильм про Игги Попа и кино про титана американского джаза Джона Колтрейна - " Американская Валгалла", "В поисках Колтрейна".
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.
Расписание
27 сентября 19:30 - Приключения медведя Бригсби
28 сентября 21:10 - Реальный
29 сентября 20:00 - Сильвио 29 сентября
29 сентября 21:30 - Американская Валгалла
30 сентября 16:30 - В поисках Колтрейна
1 октября 18:20 - Бывший парень по-соседству
1 октября 20:00 - Порту