Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге Кино
Сегодня, 19:30
0
Raymoond
191
Код вставки плеера

Фестиваль американского кино - AmFest 2017 в Авроре

0
 
 

С 27 сентября по 1 октября в кинотеатре «Аврора» пройдет Amfest - фестиваль независимого американского кино.

Любителям некоммерческого американского кино посвящается: комедия "Бывший парень по соседству", романтическая история об обретении и утрате "Порту", неожиданная полнометражная версия интернет-проекта "просто Сильвио" преобразованная в  картину Кентакера Одли и Альберта Бирни "Сильвио" и дебютный фильм режиссера Дэйва МакКэри "Приключения медведя Бригсби". Кроме этого, в рамках фестиваля в Петербурге покажут  биографическую работу про прототип всеми известного боксера " Реальный Рокки".  

По традиции, на "Амфесте" представят и парочку документальных ркартин:  фильм про Игги Попа и кино про титана американского джаза Джона Колтрейна  - " Американская Валгалла", "В поисках Колтрейна".

Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами.

 

 

Расписание

27 сентября 19:30 - Приключения медведя Бригсби

28 сентября 21:10 - Реальный

 29 сентября 20:00 - Сильвио 29 сентября

29 сентября 21:30 - Американская Валгалла

30 сентября 16:30 - В поисках Колтрейна  

1 октября 18:20 - Бывший парень по-соседству

1 октября 20:00 - Порту 

Теги: amfest , аврора , кинотеатр аврора
Категории: куда сходить в петербурге Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5