Фестиваль "ScienceFest"

Ученые и художники из Италии, Франции, Голландии, Германии и России будут обмениваться научными знаниями и проводить яркие перфомансы.

Насыщенная образовательная и развлекательная программы состоят из выступлений более чем 70 спикеров, 15 арт-перфомансов современных медиа-художников, 2000 кв. метров art&science инсталляций, презентация беспилотных автомобилей, танцы огромных промышленных роботов, батлы классических и электронных оркестров, выставочные зоны с различными современными разработками в областях робототехники, искусственного интеллекта, fashion-tech и промышленного дизайна, а также полнокупольное шоу и тусовок в крупнейшем планетарии мира.

Место: Планетарий №1 (наб. Обводного канала, 74, лит. Ц)

Когда: 17 августа в 12:00

Билеты: www.science-fest.ru

Фото: Science Fest 17-18 августа / ВКонтакте