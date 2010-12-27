Фестиваль "ScienceFest"

Насыщенная образовательная и развлекательная программы состоят из выступлений более чем 70 спикеров, 15 арт-перфомансов современных медиа-художников, 2000 кв. метров art&science инсталляций, презентация беспилотных автомобилей, танцы огромных промышленных роботов, батлы классических и электронных оркестров, выставочные зоны с различными современными разработками в областях робототехники, искусственного интеллекта, fashion-tech и промышленного дизайна, а также полнокупольное шоу и тусовок в крупнейшем планетарии мира.
Место: Планетарий №1 (наб. Обводного канала, 74, лит. Ц)
Когда: 17 августа в 12:00
Билеты: www.science-fest.ru
Фото: Science Fest 17-18 августа / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )