В Петербурге пройдет XII Международный фестиваль "ЭТНОМОДА IBEFF 2022"

В красочном дефиле примут участие более 60 участников.

На этой неделе, 4 и 5 августа, в Петербурге пройдет ежегодный фестиваль Этномоды. Зрители увидят коллекции участников конкурсной программы фестиваля из России, Беларуси и Казахстана. На следующий день состоится награждение победителей конкурса и гала-показ с участием специальных гостей.

2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. В связи с этим главной темой фестиваля "IBEFF ЭТНОМОДА" станет фольклор как импульс для развития модной индустрии, соединения традиций с современностью. Площадкой для проведения фестиваля станет ТД "Пассаж". Программа мероприятия:

4 августа

14.30-15.30 — Пресс-конференция для представителей СМИ с участием руководителя Оргкомитета фестиваля Натальи Котер, директора по маркетингу, рекламе и PR Элеоноры Бакановой и основателя Школы Masters Полины Бондаревой;



15:30-20:00 — Открытый модный показ коллекций и конкурс дизайнеров "ЭТНОМОДА IBEFF 2022". Вход – свободный (Невский проспект, 48).

5 августа



13:00-17:00 — Лекции, круглые столы, мастер-классы. Знакомство с экспертами моды, историками искусств, блогерами. Вход по предварительной регистрации на сайте www.etnomodno.com с обязательным получением подтверждения. Адрес: Школа Masters, Итальянская, 17.



22:30-01:00 — Гала-показ в ТД "Пассажир" с участием победителей конкурса "ЭТНОМОДА IBEFF 2022" и специальных гостей фестиваля. Вход по пригласительным.

Piter.tv будет вести трансляцию на своем сайте.



Фото: предоставлено организаторами / Сергей Зубков, Екатерина Мозина