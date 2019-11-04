Фестиваль "Чудо света" на Дворцовой посетили более 200 тысяч человек

Мероприятие прошло в минувшие выходные.

В Петербурге на фестиваль "Чудо света" пришло посмотреть более 200 тысяч человек. Об этом рассказали организаторы мероприятия телеканалу "78".

Мультимедийное шоу прошло в минувшие выходные, 2 и 3 ноября, на Дворцовой площади. Зрители смогли увидеть виртуальный игровой мир, представленный в виде самых разнообразных инсталляций, выполненных при помощи светотехники. Среди них были гигантские растения, россыпь цветов и цифр.

Ранее мы писали, что Генконсульство Финляндии попросило петербургских туристов не затягивать с подачей документов на визу.

Видео: Piter.TV