Фестиваль "Антон тут рядом" назвал полный лайн-ап

К участникам добавились Кирилл Рихтер, Василиса Кузьмина, Варвара Шмыкова и секретный гость, которые вместе выступят с инклюзивным Оркестром "Антон тут рядом" на главной сцене фестиваля.

В среду, 24 августа, на крыше Roof Place, в пространстве К 30 и на территории культурного квартала БРУСНИЦЫН пройдет благотворительный музыкальный фестиваль "Антон тут рядом". На 3 музыкальных сценах гостей ждет электронный хип-хоп и поэзия на татарском языке от АИГЕЛ, дачные вайбы от Антохи МС, сверхновая Сюзанна, дружелюбный рейв от Kedr Livanskiy, Парнишка, тима ищет свет, МС Сенечка, Settlers, "Комсомольск", пост-хор Attaque de panique и сет от Дани Радлова.

Для гостей фестиваля будут работать бары, фудкорт, зоны отдыха, маркет с продукцией инклюзивных мастерских и лекторий, на котором выступит Кирилл Сычев — врач психиатр и главный панк медицины.

Сцена "Крыша тут рядом. Roof Place"

Attaque de panique, kedr livanskiy, Аигел, Оркестр "Антон тут рядом" х Варвара Шмыкова х Кирилл Рихтер х режиссер Василиса Кузьмина х секретный гость.



Сцена "Танцпол тут рядом. Roof Place"

Settlers, Парнишка, Комсомольск, МС Сенечка.

Сцена "Море тут рядом. Roof Place"

Кирилл Сычев, тима ищет свет, Сюзанна, Антоха МС, DJ Даня Радлов.

Фото: предоставлено организаторами