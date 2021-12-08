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Ферстаппен стал победителем Гра-при Венгрии

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Пилот "Ред Булла" лидирует в личном зачете в нынешнем сезоне "Формулы-1".

Пилот гоночной команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем этапа "Формулы-1" Гран-при Венгрии. Гонка прошла 31 июля на автодроме "Хунгароринг".

Действующий чемпион мира преодолел 70 кругов за 1 час 39 минут 35,912 секунды. Второе место занял пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, отставший от лидера на 7,834 секунды. Тройку лидеров замкнул его напарник Джордж Рассел с отставанием +12,337 секунды.

По итогам 13-ти этапов нынешнего сезона "Формулы-1" Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете, набрав 258 очков. Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 26-го по 28 августа.

Ранее мы сообщали, что Потапова уступила в финале турнира в Праге.

Видео: YouTube / レースの世界

Теги: гран-при венгрии, макс ферстаппен, формула-1
Категории: Лента новостей, Спорт,

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