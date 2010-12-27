Официально закончена реставрация фасадов Михайловского театра

Завершили реставрацию фасадов Михайловсого театра.

Сегодня 9 февраля закончилась реставрация фасадов Михайловского театра, в связи с чем произошел рабочий визит губернатора города и министра культуры.

После окончания реставрационных работ, здание осмотрели художественный руководитель театра Владимир Кехман, министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

"Конечно, здание было в ужасном состоянии, особенно крыша. Фасады могут простоять теперь ещё минимум 20—30 лет, и с ними ничего происходить не будет", — заявил Кехман.