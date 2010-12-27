Официально закончена реставрация фасадов Михайловского театра

Сегодня 9 февраля закончилась реставрация фасадов Михайловского театра, в связи с чем произошел рабочий визит губернатора города и министра культуры.
После окончания реставрационных работ, здание осмотрели художественный руководитель театра Владимир Кехман, министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
"Конечно, здание было в ужасном состоянии, особенно крыша. Фасады могут простоять теперь ещё минимум 20—30 лет, и с ними ничего происходить не будет", — заявил Кехман.
Отметим, что фасад был восстановлен согласно изначальной задумке архитектора Александра Брюллова. На работы было выделено 326,6 млн рублей.
В ходе работ была отремонтирована стропильная система и кровельное покрытие зданий общей площадью 5,4 тысяч квадратных метров, цвет кровли воссоздан в соответствии с историческими реалиями. На фасаде театра была произведена реставрация лепного и штукатурного декора общей площадью 9,6 тысяч квадратных метров. Выполнена очистка и обработка штукатурных поверхностей от грибков, соли, зеленых водорослей.
Фото: администрация Санкт-Петербурга