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К сентябрю на Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани
Сегодня, 11:56
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nastya960

К сентябрю на Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани

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Круглая баня была построена в 1927 году.

К концу лета на улице Карбышева будут отреставрированы фасады Круглой бани. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

На данный момент уже подготовлено задание на разработку проектной документации объекта культурного наследия регионального значения. ООО "Балтийский Дом" должен был закончить ремонт еще в феврале 2019, однако, из-за недостатка средств сроки было решено перенести.

Круглая баня была построена в 1927 году. Во время войны в 1941 году она не работала, так как не было воды, электричества и топлива. Уже в апреле 1942 года баня заработала в обычном режиме.

Фото: КГИОП

 

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Теги: круглая баня, курбышева, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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