К сентябрю на Карбышева отреставрируют фасады Круглой бани

Круглая баня была построена в 1927 году.

К концу лета на улице Карбышева будут отреставрированы фасады Круглой бани. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

На данный момент уже подготовлено задание на разработку проектной документации объекта культурного наследия регионального значения. ООО "Балтийский Дом" должен был закончить ремонт еще в феврале 2019, однако, из-за недостатка средств сроки было решено перенести.

Круглая баня была построена в 1927 году. Во время войны в 1941 году она не работала, так как не было воды, электричества и топлива. Уже в апреле 1942 года баня заработала в обычном режиме.

Фото: КГИОП