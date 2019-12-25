В Иране рассказали о необходимости сохранения контроля над Арктикой для Москвы.

Fararu: Россия ответила на давление НАТО решительными мерами в Арктике. Иранские журналисты заявили о том, что для Москвы "жизненно важно" сохранить влияние над регионом. Однако сейчас из-за процесса таяния льдов там все чаще стали находиться силы военного Североатлантического альянса, которая говорят о сдерживании рФ. Из-за этого Москве приходится укреплять северные границы и усиливать военное присутствие в Арктике.

Эксперты объяснили, что также напряженной остается ситуация в Черном море, так как выход в Средиземноморное море контролируется Анкарой, входящей в состав НАТО. В Тегеране считают, что из-з шаткости контроля в южном регионе, РФ приходится целиком контролировать силы северных широт. При этом глобальное потепление позитивно сказывается на возможностях американских самолетов и кораблей, которые ранее не могли функционировать в экстремальных арктических условиях. Сейчас же силы Вашингтона готовятся на постоянно основе разместить свои подлодки в Норвегии.

Аналитики считают, что изменения в Арктике могут нести серьезные последствия, однако регион не столь важен для США, как для России.

Die Welt: Россия в очередной раз оказалась на шаг впереди Европы и США.

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