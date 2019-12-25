Члены комиссии проверят город на готовность к проведению матчей ЕВРО-2020.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в Петербурге фанзону Евро-2020 посетят около миллиона болельщиков. Об этом сообщают РИА новости.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов отметил, что такой поток болельщиков был ожидаем. Также политик отметил, что фанзону разместят на Дворцовой площади.

Известно, что в ближайшее время члены комиссии проверят Петербург на готовность к проведению матчей ЕВРО-2020.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права выступать и проводить на Олимпиады и чемпионаты мира в течение 4 лет.

В Северной столицы пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ранее мы сообщали о том, что Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи".