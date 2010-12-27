фанаты восхищены новым альбомом Бузовой

Ольга Бузова представила фанатам свой дебютный альбом

Пока вокруг Ольги Бузовой идут бесконечные обсуждения, певица выпустила в свет свой первый дебютный альбом с названием «Под звуки поцелуев». Поклонники в восторге.

Диск назван в честь первой песни Бузовой, с которой она начала покорение отечественной эстрады. Певица на своей странице в Instagram призналась, что безумно нервничала перед презентацией, так как на него было потрачено много сил и времени.

«Самое главное для меня, чтобы мое творчество нравилось #моимлюдям», - написала артистка.

Перед выпуском диска Ольга Бузова также выпустила новую песню «Сама по себе», которая также получила положительные отзывы фанатов, несмотря на громкие обсуждения того, что пела возможно другая певица. Альбом составлен из 11 композиций и трех ремиксов.

Фото: instagram / buzova86 , ВК / ОЛЬГА БУЗОВА | OLGA BUZOVA - официальная группа