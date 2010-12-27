Петербугская прокуратура просит заблокировать 118 материалов с оскорблением госсимволов

Все ссылки были предоставлены специалистами Фонда защиты национальных ценностей.

В среду, 6 ноября, стало известно, что петербургская прокуратура просит заблокировать 118 материалов с оскорблением госсимволов. Об этом говорится на сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Отмечается, что по ссылкам оскорбляют герб, флаг и другие официальные атрибуты.

"Их авторы использовали нецензурную лексику и уничижительные выражения, оскорбляли общественную нравственность и с подчеркнутым презрением отзывались о народе России, ее обществе, традициях, ценностях и их образном выражении, воплощенном в государственных символах", —сказано в сообщении.

Отметим, что в случае признания вины пользователей, которые разместили соответствующие записи, им грозит привлечение к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что портал "Архивы Санкт-Петербурга" 7 ноября откроет доступ к партийным документам.

Фото:Piter.TV