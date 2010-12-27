Во ФСИН акцию "Бездомный полк" назвали провокацией

В службе опровергли информацию о выселении из ведомственного жилья без предоставления другого.

ФСИН призвала не поддаваться на провокации в виде акции "Бездомный полк", проводимой в соцсетях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу.

По мнению тюремщиков, протесты носят провокационный характер и используются в личных интересах. Обращения активистов, считают во ФСИН, не отражают реальной ситуации с обеспечением жильем сотрудников и пенсионеров УИС.

Одна из организаторов - пенсионерка УФСИН - уже получила единовременную социальную выплату, отметил собеседник агентства. Но эта сумма показалась бывшей сотруднице недостаточной. После нескольких проигранных судов по этому вопросу она решила опубликовать в соцсетях видеообращение.

В настоящее время несколько тысяч сотрудников и пенсионеров УИС ждут своих выплат. Бюджетные средства не могут одновременно решить проблемы всех нуждающихся в жилье.

Ранее мы рассказали о том, как в Петербурге началась акция "Бездомный полк".

Фото: Бездомный Полк / VK