Сотрудники ФСИН начали акцию "Бездомный полк" в Петербурге

Протестующие обратились в президенту Владимиру Путину и директору ведомства Александру Калашникову.

Пенсионеры и сотрудники ФСИН города на Неве и Ленобласти участвуют в акции "Бездомный полк". Видео с обращением протестующих опубликовали 8 декабря в группе "Союз сотрудников ФСИН" в соцсети "ВКонтакте".

Это уже второй ролик, записанный работниками. Первый исходил от москвичей. Тюремщики выступают против выселения их из ведомственного жилья без предоставления иного. Обращение сопровождается музыкой из композиции "Город, которого нет".

Авторы видео утверждают, что с существующей периодичностью социальной выплаты получить жилье при жизни практически невозможно. Также в ролике говорят, что просьбы к руководству о предоставлении жилья не находят понимания в необходимых инстанциях.

Акцию уже поддержали пенсионеры и сотрудники ведомства из 30 регионов страны.

Ранее мы сообщали, что петербургские активисты собрались на народный сход у СКК.

Фото: "СОЮЗ сотрудников ФСИН" / VK