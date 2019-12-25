ФСБ задержала военного и его брата за госизмену

Брат российского военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.

ФСБ в Смоленске и Пскове задержала военного и его брата за государственную измену. Ведомство заявляет, что они передавали секретные сведения в Эстонию. Об этом рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Известно, что брат российского военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.

В ФСБ считают, что они собирали и передавали сведения, содержащие государственную тайну, эстонским спецслужбам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Суд назначил двум задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее аноним предупредил ФСБ России о минировании школы в Петербурге.

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