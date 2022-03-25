ФСБ задержала в Москве харьковчанина по кличке "Малыш" по подозрению в шпионаже

Рудась А. В. прибыл в столицу РФ, чтобы учиться на политолога.

ФСБ России задержала в Москве харьковчанина по кличке "Малыш". Мужчина подозревается в шпионаже на Службу Безопасности Украины. По мнению силовой российской структуры, агент СБУ собирал на территории региона сведения о возможных участниках специальной военной операции, которая сейчас проводится в соседнем государстве. Фигурантом расследования стал Рудась А. В., имеющий двойное гражданство Польши и Украины.

При попытке получения данных в отношении военнослужащих, участвующих в специальной операции Министерства обороны Российской Федерации на Украине, подозреваемый был задержан в городе Москве. пресс-служба ФСБ РФ по региону

В надзорном ведомстве уточнили, что иностранец по фамилии Рудась приехал в российскую столицу в 2019 году. После этого он поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии ради того, чтобы расширить собственные "возможности для шпионажа".

ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи данных Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости