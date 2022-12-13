ФСБ задержала в Калужской области подростка, готовившего поджог электроподстанции

Подозреваемый рассказал о том, как связался с кураторами.

Сотрудники ФСБ России задержали в Калужской области 17-летнего сторонника неонацистских взглядов. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей силового ведомства. Специалисты объяснили, что несовершеннолетний юноша подготавливал поджог местной электрической станции. В созданном фигурантом расследования схроне оперативники нашли три самодельных зажигательных устройства. Также представители ФСБ изъяли средства связи с инструкциями по изготовлению этих устройств. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 281 УК РФ. Речь идет о приготовлениях к диверсии.

Предотвращена подготовка к диверсии на объекте энергосистемы. В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции. ЦОС ФСБ России

В США заявили, что новые санкции против ФСБ станут дополнительным средством давления на РФ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России