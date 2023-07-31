ФСБ задержала троих пособников "Правого сектора"* в Воронежской области

Задержанные передавали кураторам сведения о российских военных объектах.

Сотрудники ФСБ России задержали троих пособников украинской националистической организации "Правый сектор"* в Воронежской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержанные причастны к государственной измене в форме оказания помощи представителям террористической организации. Отмечается, что они передавали кураторам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ.

Видео: ФСБ России

* – запрещенная в России террористическая организация