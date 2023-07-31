  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
99
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ФСБ задержала троих пособников "Правого сектора"* в Воронежской области

0 0

Задержанные передавали кураторам сведения о российских военных объектах.

Сотрудники ФСБ России задержали троих пособников украинской националистической организации "Правый сектор"* в Воронежской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Задержанные причастны к государственной измене в форме оказания помощи представителям террористической организации. Отмечается, что они передавали кураторам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.
Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ВСУ.

Видео: ФСБ России

* – запрещенная в России террористическая организация

Теги: воронежская область, задержание, пособники, фсб россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии