ФСБ задержала членов экстремистской организации в Волгоградской области

Против жителей региона возбуждено уголовное дело.

ФСБ России и правоохранительные органы задержали членов экстремистской организации в Волгоградской области. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на региональное силовое ведомство. Известно, что местные жители планировали произвести захват власти с использованием огнестрельных средств вооружения, воспламеняемых семсей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники надзорной структуры установили, что члены преступного движения на собраниях поднимают вопросы по организации захвата власти.

…Обсуждают вопросы и подготовку….в отношении представителей правоохранительных органов и Вооруженных сил РФ, их транспортных средств, а также иных объектов социальной инфраструктуры ФСБ РФ по региону

В ФСБ России добавили, что в настоящее время подозреваемые задержаны, против фигурантов возбуждены уголовные дела по статье "организация экстремистского сообщества".

ФСБ задержала 116 подпольных оружейников в 38 регионах РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ФСБ России по региону