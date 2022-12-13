ФСБ в Крыму задержала "сетевого" экстремиста за призывы у убийству военных

Житель города Керчь обвиняется по части 2 статьи 280 УК РФ.

ФСБ России на территории Крыма задержала радикала, который в интернете призывал совершать убийство российских военнослужащих. Об этом сообщили представители пресс-службы силовой структуры по региону. Известно, что фигурантом расследования стал житель города Керчь. Он обвиняется к призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, в собственном аккаунте в социальной сети "Одноклассники" 48-летний подозреваемый опубликовал комментарий, содержащий текст по ликвидации военных ВС РФ. В других постах оперативники нашли публикации в похожими высказываниями. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (за совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). По данному нарушению законодательства жителю полуострова грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье, РИА Новости Крым